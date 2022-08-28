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29 минут назад

В Минобороны Греции опровергли запуск ракеты по турецким F-16

News.ru

В Минобороны Греции назвали мифами заявления Турции, что Афины запустили ракету ЗРС С-300 по турецким истребителям F-16 над акваторией Эгейского моря, передает издание NewsBomb.gr со ссылкой на источники в военном ведомстве. Ранее о запуске ракеты сообщило издание CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции.

Греция ответила на обвинения Турции в ракетной атаке самолетов F-16
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

Источники в Минобороны Греции охарактеризовали утечки Минобороны Турции как «мифы» и объяснили, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать «климат» за счет нашей страны, — говорится в сообщении.

Турецкое военное ведомство ранее сообщило, что ракету выпустили после того, как самолет вошел в воздушное пространство над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем. Сами С-300, из которых производился выстрел, располагались на острове Крит. Радар пилота зафиксировал приближение ракеты класса «земля — воздух». В турецком военном ведомстве назвали данный инцидент «несовместимым с духом союзничества.

CNN: Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16

Уточняется, что самолеты выполнили поставленные задачи и благополучно приземлились на свои базы.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес назвал Турцию такой же «угрозой для мира», как и Россия. В ходе своего выступления в Греции американский чиновник указал на частые и «провокационные» полеты турецких самолетов над Эгейским морем.

В мире,Роберт Менендес,Сенат США,
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