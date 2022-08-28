Греция ответила на обвинения Турции в ракетной атаке самолетов F-16

В Минобороны Греции назвали мифами заявления Турции, что Афины запустили ракету ЗРС С-300 по турецким истребителям F-16 над акваторией Эгейского моря, передает издание NewsBomb.gr со ссылкой на источники в военном ведомстве. Ранее о запуске ракеты сообщило издание CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции.

Фото: shutterstock.com shutterstock.com

Источники в Минобороны Греции охарактеризовали утечки Минобороны Турции как «мифы» и объяснили, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать «климат» за счет нашей страны, — говорится в сообщении.

Турецкое военное ведомство ранее сообщило, что ракету выпустили после того, как самолет вошел в воздушное пространство над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем. Сами С-300, из которых производился выстрел, располагались на острове Крит. Радар пилота зафиксировал приближение ракеты класса «земля — воздух». В турецком военном ведомстве назвали данный инцидент «несовместимым с духом союзничества.

Уточняется, что самолеты выполнили поставленные задачи и благополучно приземлились на свои базы.