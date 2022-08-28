На Украине демонтируют Аллею Героев Советского Союза

Аллею Героев Советского Союза демонтируют в городе Борисполь Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Демонтаж планируется «в рамках декоммунизации и дерусификации». Бюсты героев перенесут в местный мемориально-парковый комплекс.

Процесс декоммунизации на Украине был легализован пакетом законов от 2015 года. Однако нынешние акции Киева больше напоминают «действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Зеленского», отмечает РИА Новости.