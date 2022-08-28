На Украине демонтируют Аллею Героев Советского Союза

Аллею Героев Советского Союза демонтируют в городе Борисполь Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Демонтаж планируется «в рамках декоммунизации и дерусификации». Бюсты героев перенесут в местный мемориально-парковый комплекс.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован пакетом законов от 2015 года. Однако нынешние акции Киева больше напоминают «действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Зеленского», отмечает РИА Новости.
Ранее редактор Politico Джейми Деттмер заявил, что стремление Киева отказаться от всего русского может обернуться антиукраинскими настроениями в России и на Украине. Агрессивная дерусификация еще больше осложнит возможность мирного сосуществования украинцев.