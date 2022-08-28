Байден назначит посла США в арктическом регионе

Крупные державы все больше интересуются арктическим регионом. В частности, президент США Джо Байден принял решение учредить в Арктике должность посла по особым поручениям. Об этом пишет Рolitico со ссылкой на источники.

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Источник пояснил, что Госдеп США и Сенат заявят о своем решении по этому вопросу в пятницу, 2 сентября. Имя претендента на должность посла назовут в ближайшее время.

Автор статьи отметил, что глобальное потепление и вызванное им повышения уровня мирового океана могут привести к катастрофическим последствиям. Но у этого явления будут и положительные аспекты. В частности, появятся более удобные пути для грузовых и военных кораблей, доступ к месторождениям природных ископаемых.

Крупнейшим игроком в регионе является Россия, арктическая береговая линия которой обладает наибольшей протяженностью. Значительный интерес к Арктике проявляет Китай. Власти страны даже называют себя «приарктическим государством».

США, уточняет обозреватель, не могут остаться в стороне. Новый посол, назначенный в рамках арктической стратегии Вашингтона, будет взаимодействовать с дипломатами государств макрорегиона, представителями коренных народов.