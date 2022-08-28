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40 минут назад

Шокирующее количество украинских беженцев в Англии останутся без крова

Майк Габриелян

В Британии лишатся жилья 50 тысяч беженцев с Украины. Это шокирующая цифра, но нового пакета поддержки не будет, сообщает The Guardian.

Шокирующее количество украинских беженцев в Англии останутся без крова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Шокирующие» 50 000 украинских беженцев в Британии могут остаться без крова в следующем году. Правительство предупреждено, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы компенсировать надвигающийся кризис», - пишет газета.

В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне кризиса

По данным журналистов, правительственная схема «Дома для Украины» "рухнет в следующем месяце", когда закончится шестимесячный срок для размещения беженцев в принимающих странах. Альтернативного жилья для украинцев нет.

Хотя Борис Джонсон назвал реакцию Британии на спецоперацию России «принципиальным триумфом», ряд организаций предупреждают, что реакция его правительства на кризис с беженцами может привести к «катастрофическому росту бездомности».

Всего с марта по программе «Дома для Украины» прибыло 83 900 беженцев. Беженцам подобрали спонсоров, которые согласились разместить их на полгода и получать за это 350 фунтов стерлингов в месяц (около 25 тысяч рублей).

При этом 1335 украинских домохозяйств, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

Эта цифра должна вырасти уже в следующем месяце. Анализ, проведенный детской благотворительной организацией Barnardo’s, говорит, что от 15 000 до 21 000 украинцев к зиме могут остаться без крова. К середине следующего года число бездомных превысит 50 000 человек.

При этом цифра может быть еще выше из-за сочетания негативных факторов: выросших счетов за электроэнергию, стремительного роста инфляции и растущих процентных ставок.

«Эти шокирующие цифры показывают масштабы кризиса, который вот-вот поразит семьи беженцев, приехавших в Великобританию по схеме «Дома для Украины» - говорят правозащитники.

В мире,Борис Джонсон,
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