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23 минуты назад

Джонсон пообещал британцам «умопомрачительные» счета за энергию

Ura.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Об этом премьер-министр заявил в статье для газеты Daily Mail

Джонсон пообещал британцам «умопомрачительные» счета за энергию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — написал Джонсон.

Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. Британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях.

В мире,Борис Джонсон,
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