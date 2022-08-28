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1 час назад

Литва расторгнет действующее более 20-ти лет соглашение с Белоруссией

Майк Габриелян

Власти Латвии планируют расторгнуть соглашение с Белоруссией о приграничном сотрудничестве двух государств, Об этом сообщает Delfi.

Литва расторгнет действующее более 20-ти лет соглашение с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом стало то, что «Белоруссия поддерживает спецоперацию России на Украине».

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В повестку заседания своего правительства 30 августа прибалты включили вопрос о денонсации или расторжении в одностороннем порядке соглашения между Латвией и Белоруссией об основных принципах приграничного сотрудничества.

Соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году. Его целью является «содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями двух стран». Этот документ предполагает автоматическое продление каждые пять лет. Сейчас он действует до 9 июля 2023 года.

С точки зрения руководства бывшей Латвийской ССР, «расторжение соглашения было бы частью контрмер по сдерживанию агрессии».

Ранее политолог Светов назвал республики Прибалтики «затхлыми задворками Европы», которые вдруг «ощутили себя государствами, которые диктуют порядок» на континенте.

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