Литва расторгнет действующее более 20-ти лет соглашение с Белоруссией

Власти Латвии планируют расторгнуть соглашение с Белоруссией о приграничном сотрудничестве двух государств, Об этом сообщает Delfi.

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Поводом стало то, что «Белоруссия поддерживает спецоперацию России на Украине».

В повестку заседания своего правительства 30 августа прибалты включили вопрос о денонсации или расторжении в одностороннем порядке соглашения между Латвией и Белоруссией об основных принципах приграничного сотрудничества.

Соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году. Его целью является «содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями двух стран». Этот документ предполагает автоматическое продление каждые пять лет. Сейчас он действует до 9 июля 2023 года.

С точки зрения руководства бывшей Латвийской ССР, «расторжение соглашения было бы частью контрмер по сдерживанию агрессии».