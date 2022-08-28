Греция выпустила ракету по турецким самолетам

Системы ПВО Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

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Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется.

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Телеканал отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря на этот "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.

25 августа телеканал Habertürk сообщил, что два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Подобные инциденты происходили 23 и 24 августа.

Между тем Министерство национальной обороны Греции сообщило, что во вторник турецкие военные самолеты совершили 78 нарушений воздушного пространства Греции, каждый раз на их перехват поднималась военная авиация Греции.

Напряженность между странами

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы формальным поводом для объявления войны.