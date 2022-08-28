Греция выпустила ракету по турецким самолетам

Системы ПВО Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.
Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется.
Телеканал отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря на этот "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.
25 августа телеканал Habertürk сообщил, что два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Подобные инциденты происходили 23 и 24 августа.
Между тем Министерство национальной обороны Греции сообщило, что во вторник турецкие военные самолеты совершили 78 нарушений воздушного пространства Греции, каждый раз на их перехват поднималась военная авиация Греции.
Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).
Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы формальным поводом для объявления войны.
Турция также не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в воздушное пространство и район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Ежегодно происходят тысячи таких случаев.