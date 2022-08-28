В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
25 минут назад

Экс-посол Украины в ФРГ отменил приглашение премьера Саксонии в Киев

RT на русскомиещё 3

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.

Экс-посол Украины Мельник передумал звать премьера Саксонии в Киев
Фото: MFA of Ukraine MFA of Ukraine

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны», — написал Мельник в своём Twitter.

Как сообщает ZDF, ранее саксонский политик призвал заморозить конфликт на Украине и пойти на переговоры.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.

Это уже не первое дипломатическое недоразумение, возникающее между политиками ФРГ и Украины. Так, например, однажды Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».

Сам Шольц не стал давать оценку высказываниям дипломата.

В мире,Михаэль Кречмер,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители