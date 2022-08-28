Экс-посол Украины Мельник передумал звать премьера Саксонии в Киев

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.

Фото: MFA of Ukraine MFA of Ukraine

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны», — написал Мельник в своём Twitter.

Как сообщает ZDF, ранее саксонский политик призвал заморозить конфликт на Украине и пойти на переговоры.