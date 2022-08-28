Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожской области Украины готовы к любой ситуации вокруг атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.

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По его словам, разработан план эвакуации местных жителей на случай катастрофы. В настоящее время станция работает в обычном режиме, уровень радиации норму не превышает. Однако Балицкий заявил, что из-за «безрассудности и безжалостности» украинского режима к людям не исключено любое развитие событий.

Глава администрации отметил, что АЭС с 18 июля каждый день подвергается обстрелам вооруженными формированиями страны. Киев наносит удары с подконтрольных территорий, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье. В результате атак на станцию повреждения получили вспомогательные системы обеспечения, а также объекты жизнеобеспечения населенного пункта Энергодар. Также чиновник сообщил, что при обстреле района ТЭС погибли два человека из числа мирных жителей.