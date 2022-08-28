Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожской области Украины готовы к любой ситуации вокруг атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.
По его словам, разработан план эвакуации местных жителей на случай катастрофы. В настоящее время станция работает в обычном режиме, уровень радиации норму не превышает. Однако Балицкий заявил, что из-за «безрассудности и безжалостности» украинского режима к людям не исключено любое развитие событий.
Глава администрации отметил, что АЭС с 18 июля каждый день подвергается обстрелам вооруженными формированиями страны. Киев наносит удары с подконтрольных территорий, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье. В результате атак на станцию повреждения получили вспомогательные системы обеспечения, а также объекты жизнеобеспечения населенного пункта Энергодар. Также чиновник сообщил, что при обстреле района ТЭС погибли два человека из числа мирных жителей.
Напомним, что на предстоящей неделе Запорожскую станцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси. В делегацию войдут и представители России.