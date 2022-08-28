Конгрессмен призвал США не выделять Украине «ни единого доллара»

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — призвал конгрессмен-республиканец.