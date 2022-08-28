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10 минут назад

Конгрессмен призвал США не выделять Украине «ни единого доллара»

Lenta.ruиещё 3

Член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп заявил, что США не стоит выделять Украине «ни единого доллара». По его мнению, Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах, пишет The American Conservative.

Конгрессмен призвал США не выделять Украине «ни единого доллара»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бишоп призвал США прекратить финансирование Украины и подчеркнул, что «непрекращающаяся» помощь Киеву служит примером политики президента Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — призвал конгрессмен-республиканец.

24 августа стало известно, что США предоставят военную помощь Киеву почти на три миллиарда долларов. С соответствующим заявлением выступил американский лидер Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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