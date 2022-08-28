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20 минут назад

Власти Майами начали выкупать оружие у жителей для отправки на Украину

Елена Прошина

Власти Майами начали выкупать оружие у жителей для отправки на Украину

Власти Майами начали выкупать оружие у жителей для отправки на Украину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Власти города Майами в США приступили к выкупу у населения оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение мэрии в Twitter.

Это необходимо для того, чтобы затем передать оружие украинской стороне. Программа выкупа проходит Belafonte Tacolcy Center. Еще одна цель инициативы – убрать оружие с улиц Майами.

За сданный пистолет полицейским департамент предлагает $50, за дробовик или ружье — $100. $150 власти заплатят за оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов в последние месяцы увеличило доставку вооружений на Украину морским транспортом вместо поставок самолетами. Хотя доставка по воздуху более оперативна, морским транспортном можно перевозить большие объемы грузов, что позволяет Украине создавать запасы вооружений.

Когда начались поставки гаубиц, стало ясно, что потребуется больше боеприпасов. С этой целью было решено использовать морской транспорт. Расширение поставок вооружений по морю говорит о том, в США ожидают затяжного конфликта вокруг Украины, который может продолжаться в течение еще многих месяцев или лет.

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