В США высказались о третьей мировой войне из-за Украины

Конфликт вокруг Украины не приведет к третьей мировой войне, сообщает The National Interest со ссылкой на профессора политологии в Университете мэрии Вашингтона, аналитика Джейсона В. Дэвидсона.

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В настоящее время многие эксперты опасаются того, что политика американского лидера Джо Байдена на Украине ведет к «спирали эскалации», которая может закончиться мировой войной. Дэвидсон сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Первой и Второй мировых войн. По его словам, в XX веке растущее восприятие угрозы подтолкнуло США к участию в конфликте.

Единственное, что преодолело нежелание политиков оплачивать расходы, связанные с вступлением в войну, это растущее понимание того, что Германия представляла угрозу интересам Соединенных Штатов, отмечает эксперт. На Украине Россия не предпринимала никаких значительных шагов, угрожающих интересам Вашингтона, поэтому у американских властей нет причин рисковать, считает профессор. Он выразил уверенность в том, что США не будут действовать против РФ на Украине.