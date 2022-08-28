Макрона освистали в Алжире

Французский лидер Эмманюэль Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих в последний день своего визита в Алжир, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал BFM.

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Инцидент произошел во время поездки политика в портовый город Оран. Президент посетил часовню Санта-Крус, после отправился выпить чаю в бутик Disco Maghreb, а далее решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с прохожими. По информации телеканала, после нескольких первых положительных возгласов и фото с рукопожатиями обстановка накалилась.

Группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского президента, кто-то выкрикивал лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Макрон оставил эти выкрики без внимания и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.