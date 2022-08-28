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20 минут назад

WSJ: Россия сближается с Ираном для противодействия санкциям Запада

Елена Прошина

Москва и Тегеран укрепляют отношения на фоне санкций западных стран в отношении двух государств, что вызывает тревогу Соединенных Штатов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

США занервничали из-за сближения РФ и Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, стремление Запада с помощью ограничительных мер изолировать Россию после начала военной спецоперации на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Тегераном в военной и торговой сферах. Такое сближение двух стран позволит им ослабить влияние санкций со стороны Вашингтона благодаря новым рынкам сбыта.

Как пишет издание, в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился на 10%. Кроме того, Россия и Иран провели совместные учения с применением беспилотных летательных аппаратов, а Москва вывела в космос иранский спутник.

Кроме того, увеличилось количество российских туристов и бизнесменов, посещающих Иран. Тегеран стал одним из основных покупателей российского зерна и обсуждает создания вместе с РФ изолированной от американских санкций банковской системы.

Напомним, министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что с Россией согласована разработка семи нефтяных и газовых месторождений. Тегеран и Москва в ближайшее время подпишут контракт о поставках природного газа.

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