В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне кризиса

Правительство Великобритании задумалось о мерах по борьбе с возможными протестами в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом сообщает Reuters.

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Так, власти полагают, что высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве. При этом какие именно действия со стороны властей Британии планируются, не уточняется.