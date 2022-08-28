В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне кризиса

Lenta.ru

Правительство Великобритании задумалось о мерах по борьбе с возможными протестами в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом сообщает Reuters.

В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, власти полагают, что высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве. При этом какие именно действия со стороны властей Британии планируются, не уточняется.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid заявил, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года. В компании также предупредили, что владельцы фабрик могут столкнуться с принудительным нормированием спроса на газ. Такое произойдет, если они не будут подавать заявки на стимулирующие меры за снижение энергопотребления в пиковые часы.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители