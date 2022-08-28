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36 минут назад

Власти Майами объявили о программе по выкупу оружия для отправки на Украину

ТАССиещё 5

Власти Майами (штат Флорида) объявили программу по выкупу оружия, чтобы направить их на Украину.

В США власти выкупают оружие у горожан для отправки на Украину
Фото: ReutersReuters

"Департамент полиции города Майами проводит выкуп оружия, чтобы поддержать Украину, а также убрать оружие с улиц", - говорится сообщении полиции города, опубликованном в пятницу в Twitter.

Как отметили в правоохранительных органах, за сдачу пистолета жители города могут получить подарочный сертификат на $50, за ружье или дробовик - $100, за оружие с калибром 223, штурмовые винтовки AR-15 и автоматы АК-47 - $150.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

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