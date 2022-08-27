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16 минут назад

Премьер Албании отреагировал на инцидент с задержанием россиян на заводе

Lenta.ru

Премьер-министр Албании Эди Рама впервые отреагировал на инцидент с задержанием двух россиян и одного украинца у оружейного завода в албанском городе Грамши. Об этом сообщило издание Albanian Daily News.

Премьер Албании отреагировал на инцидент с задержанием россиян на заводе
Фото: ReutersReuters

«Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет — они дошли до того, что не могут позволить себе оплатить счета за электричество», — сказал Рама.

По словам премьера, у них есть несколько охранников для защиты от посягательств.

«Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, — это очень смешно», — сказал он.

В воскресенье, 21 августа, Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военный завод. Предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения. Позже власти Албании назвали имена задержанных россиян — Светлана Тимофеева и Михаил Зорин.

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