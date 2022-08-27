В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
38 минут назад

Венгрия отказалась обсуждать санкции против России

Ura.Ru

Власти Венгрии не собираются обсуждать введение санкций против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Страна ЕС отказалась обсуждать санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто.

Трансляция его выступления велась в соцсетях.

По его мнению, под влиянием «либерального мейнстрима» находятся те государства, в которых нет «политического мужества в стране».

«Они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — подчеркнул министр.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

В мире,Петер Сийярто,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители