Страна ЕС отказалась обсуждать санкции против России

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто.