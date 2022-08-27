Страна ЕС отказалась обсуждать санкции против России

Власти Венгрии не собираются обсуждать введение санкций против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки. Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», — сказал Сийярто.
Трансляция его выступления велась в соцсетях.
По его мнению, под влиянием «либерального мейнстрима» находятся те государства, в которых нет «политического мужества в стране».
«Они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — подчеркнул министр.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».