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56 минут назад

РИА «Новости»: американцы в Twitter уличили Байдена во лжи после его заявления об Украине

Газета.Ru

Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который назвал Украину демократичным государством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байдена уличили во лжи после его заявления об Украине
Фото: ReutersReuters

Американцы намекнули лидеру своей страны, что Украина в данный момент не является независимым государством.

«Украинцы получили независимость и позволили нацистам процветать. Не такие уж они и независимые», — отметил один из участников дискуссии.

«День независимости? Вообще-то они очень зависят от американских налогоплательщиков», — написал пользователь Chasin' 8.

«Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги», — возмутился другой.

«Если ты думаешь, что Украина хоть немного близка к демократии, у тебя вообще нет стандартов», — выразил свое мнение еще один пользователь.

«Больше не нужно отдавать им наши с трудом заработанные деньги!» — призвал один из американцев.

Ранее Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд. Американский лидер заявил, что очередной транш позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и радары для обороны Украины «в долгосрочной перспективе».

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