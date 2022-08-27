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22 минуты назад

Главред «Цензор.нет» Бутусов: Зеленский спровоцировал нынешний конфликт на Украине

Газета.Ru

Украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что начало специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины стало следствием бестолковых действий и безответственных заявлений украинского руководства. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Зеленского обвинили в провоцировании конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

По мнению Бутусова, действия президента Украины Владимира Зеленского и руководства его офиса должны быть расследованы, а нынешнее правительство страны должно предстать перед судом и ответить на все вопросы по своим действиям.

Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что в поведении команды президента Украины Владимира Зеленского есть признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.

Bild назвал преемника Зеленского на посту президента

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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