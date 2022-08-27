Франция и Германия пошли против решения ЕС по России

Франция и Германия выступили против запрета на выдачу виз гражданам России, вопреки требованием стран Балтии и Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

«Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу переживания жизни в демократических системах из первых рук, особенно для будущих поколений», — приводит цитату из французско-германского документа, подготовленного ко встрече министров иностранных дел ЕС в Праге Bloomberg.

По информации агентства, в возможности свободного получения виз особенно нуждаются студенты, художники и ученые из России.

Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту идею поддержали некоторые оппозиционные немецкие политики.