Дочь украинского дальнобойщика завоевала доверие Трампа под фамилией Ротшильд

Украинская аферистка, выдававшая себя за наследницу банкира «Анну де Ротшильд» проникла в имение Дональда Трампа, общалась с его сторонниками и даже сыграла в гольф с бывшим президентом.

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Инцидент произошел в прошлом году, сообщает Pittsbufgh Post Gazette.

По данным издания, настоящее имя аферистки Инна Ящишин (Yashchyshyn). Сейчас она является объектом расследования ФБР. Агенты изучают ее прошлую финансовую деятельность и «события, которые привели ее в дом бывшего президента».

Женщина также находится под следствием в Квебеке.

«33-летняя украинка, отец которой работает водителем грузовика в Иллинойсе, совершила несколько поездок в поместье, выдавая себя за члена знаменитой семьи, и в то же время налаживая отношения с некоторыми из ключевых сторонников бывшего президента», — пишет Post-Gazette.

Ротшильд хвасталась корнями в банковской династии, носила дизайнерскую одежду, элитные часы и водила дорогой Mercedes. Ее пригласили в резиденцию Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа, а на следующий день появилась на гольф-поле с ним и сенатором Линдси Грэмом.

Журналисты опубликовали снимки Ящишин рядом с Трампом, а также снимки документов на разные фамилии.

На допросе украинка заявила, что не знает Анну Ротшильд. Она выдвинула версию, что документы с ее фото из мести сфабриковал бывший партнер.

Точно неизвестно, сколько раз Ящишин посещала Мар-а-Лаго.

Проникновение украинской аферистки в имение Трампа произошло за год до обысков ФБР, выявивших, что Трамп якобы хранил там секретные документы.

Теперь ФБР, возможно, попытается связать имена Трампа и Ящишин. Это приведет к серьезному обвинению против бывшего президента: иностранное лицо могло получить доступ к секретной информации и «угрожать национальной безопасности США».