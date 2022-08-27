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20 минут назад

WSJ: Путин нашел нового союзника для борьбы с США

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния усилившемуся санкционному давлению США и стран Запада. Об этом в своей статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил обозреватель Бенуа Фокон.

WSJ: Путин нашел нового союзника для борьбы с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иран и Россия налаживают более тесные связи, чем когда-либо, поскольку попытки международной изоляция подталкивают двух стойких противников Америки к расширению торгового и военного сотрудничества, что вызывает тревогу в Вашингтоне», — считает Фокон.

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По его мнению, углубление отношений между Ираном и Россией поможет обеим странам смягчить воздействие западных санкций благодаря новым рынкам для сбыта своей продукции.

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«Двусторонний товарооборот между Россией и Ираном в этом году вырос на 10%», — отметил он.

Обозреватель подтвердил всплеск активности российско-иранского взаимодействия примерами.

«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. А на прошлой неделе иранские военные провели совместные с российскими силами учения с беспилотниками», — написал он.

Кроме того, растущие связи были подкреплены визитом президента России Владимира Путина в Тегеран в июле, добавил Фокон.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Официальные лица России и западные эксперты отмечали, что антироссийские ограничения наносят больший вред самим странам Запада. Так, Европа столкнулась с масштабным энергокризисом и сильнейшей инфляцией.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, передает RT. Помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф, в свою очередь, сообщила, что Америка не сможет заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае прекращения импорта, пишет «Национальная служба новостей».

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,
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