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33 минуты назад

Читатели Le Figaro объяснили указ Путина о численности ВС РФ «безумием европейских лидеров»

Слово и Делоиещё 1

Читатели популярного французского издания Le Figaro поддержалирешение российского президента Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ и объяснили его подлинным «безумием европейских лидеров».

Во Франции поддержали решение Путина по российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ вполне обоснованно предпринимает меря поукреплению обороноспособности своей страны на фоне растущей агрессивности стран НАТО, заявили жители Франции.

«Угрозы, исходящие от диктаторов ЕС, только возрастают.
(Канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц вкладывает в свою армию 100 миллиардов долларов, что намного больше, чем российский военный бюджет. Учитывая, что у его порога находятся сумасшедшие, готовые лишить свои[ людей энергии и ввергнуть их в нищету, это мудрая мера предосторожности», — написал один из пользователей Сети.

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Другой читатель Le Figaro призвал власти Пятой Республики последовать примеру Путина и позаботиться о безопасности Франции.

Аудитория издания также высмеяла украинского президента Владимира Зеленского, который в связи с указом Путина «видимо, вспотел от страха».

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,ЕС,
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