«Угрозы, исходящие от диктаторов ЕС, только возрастают.

(Канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц вкладывает в свою армию 100 миллиардов долларов, что намного больше, чем российский военный бюджет. Учитывая, что у его порога находятся сумасшедшие, готовые лишить свои[ людей энергии и ввергнуть их в нищету, это мудрая мера предосторожности», — написал один из пользователей Сети.