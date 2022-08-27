Семь стран отозвали признание независимости Косова

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что хранит в своем сейфе семь пока не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщает ТАСС.

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«Число таких документов увеличилось с четырех до семи», - сказал Вучич в субботу в телеобращении к нации.

По словам президента, документы об этом он хранит в сейфе. Публикация их последует при попытке Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

В мае Вучич заявил, что признание самопровозглашенного Косова отозвали четыре страны и Сербия продолжает работу. Заявление последовало после того, как Приштина подала заявку на вступление в Совет Европы, нарушив Вашингтонские соглашения.