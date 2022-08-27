Санду: Молдавия может развиваться только в составе ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила на торжествах по случаю годовщины независимости, что республика может развиваться только в составе Евросоюза.

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"Молдавия может стать по-настоящему сильной, способной защитить своих граждан, только в семье европейских стран. Молдавия может сохранить и укрепить свою демократию только в ЕС. Молдавия может обеспечить благополучие своих граждан, реализуя европейскую модель развития, которая ценит свободу, честность, труд и соблюдение правил", - сказала Санду в своем выступлении в субботу, передает корр. ТАСС.

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Она отметила, что "чувствует отчаянье среди граждан страны" из-за высоких цен, неопределенности и ситуации на Украине. "Но эти трудности не заставят нас сдаться, они нас только сплотят и укрепят. <...> Власти протянут руку помощи всем, кто будет нуждаться в поддержке: поможем малообеспеченным семьям, старикам <...> сделаем все, что в наших силах, чтобы благополучно пережить холодный сезон", - заверила Санду.

В конце выступления президент перешла на русский язык, призвав русскоязычную часть населения разделить эту позицию.

"Да, все мы разные. Мы по-разному смотрим на жизнь, по-разному голосуем, говорим на разных языках. Но мы все, прежде всего, - люди. И все мы хотим жизни в свободном мире, мирного неба, спокойствия и благополучия", - сказала президент.

Оппозиция

В июне этого года в Молдавии начались протесты, на которых жители республики выражают недовольство действующей властью. Выступающие на митингах граждане и политическая оппозиция возмущаются беспрецедентным увеличением цен на энергоресурсы, продукты питания, а также падением уровня жизни. Власти критикуют за уголовные дела против лидеров оппозиции и давление на несогласных с политикой правящей партии. Протестующие требуют отставки сформированного правящей партией правительства, обвиняя его в неспособности справиться с кризисом, в который погружается страна.