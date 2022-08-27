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49 минут назад

Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова семью странами

ТАССиещё 5

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что хранит в своем сейфе семь пока не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косова.

Семь стран отозвали признание независимости Косова
Фото: ReutersReuters

"В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи", - сказал Вучич в субботу в телеобращении к нации.

По словам сербского лидера, публикация документов последует при попытке Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

15 мая Вучич заявил, что признание самопровозглашенного Косова недавно отозвали четыре страны и Сербия продолжает работать в этом направлении. Ответ Белграда последовал после того, как Приштина подала заявку на вступление в Совет Европы, нарушив Вашингтонские соглашения.

4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова, среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания "косовской независимости". В начале августа парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.

Сербия сделала первый шаг к признанию Косово

Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

В мире,Александар Вучич,ЮНЕСКО,Совет Европы,Интерпол,ЕС,
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