"Исчезнет все": Вучич высказался о конфликте на Украине

Президент Сербии Александр Вучич предсказал Европе печальную судьбу в случае, если спецоперация России на Украине продлится еще год. По его мнению, ЕС не переживет следующую зиму. Об этом пишет ТАСС.
Вучич подчеркнул, что последствия конфликта будут очень тяжелыми для европейских стран в случае продолжения конфликта.
«Будет отменен рынок, исчезнет все. Этот год еще как-нибудь [выдержим], следующий год [протянем до осени], следующую зиму - пиши пропало», - уточнил глава Сербии.
Политик извинился за то, что вынужден говорить горькую правду своим согражданам. Он добавил при этом, что шокирован ценами за газ в районе $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Ранее Вучич рассказал, что сербский народ ждут тяжелые испытания. Он предупредил, что сложный период продлится до марта 2023 года.