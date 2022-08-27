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17 минут назад

Вучич рассказал о последствиях затягивания конфликта на Украине

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич предсказал Европе печальную судьбу в случае, если спецоперация России на Украине продлится еще год. По его мнению, ЕС не переживет следующую зиму. Об этом пишет ТАСС.

"Исчезнет все": Вучич высказался о конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Вучич подчеркнул, что последствия конфликта будут очень тяжелыми для европейских стран в случае продолжения конфликта.

«Будет отменен рынок, исчезнет все. Этот год еще как-нибудь [выдержим], следующий год [протянем до осени], следующую зиму - пиши пропало», - уточнил глава Сербии.

Политик извинился за то, что вынужден говорить горькую правду своим согражданам. Он добавил при этом, что шокирован ценами за газ в районе $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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Ранее Вучич рассказал, что сербский народ ждут тяжелые испытания. Он предупредил, что сложный период продлится до марта 2023 года.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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