В США дали ВСУ совет по контрнаступлению

Эксперты газеты The New York Times рекомендовали Киеву начать контрнаступление в ближайшее время. Они обосновали это тем, что осенью западные страны не смогут оказывать Украине всестороннюю поддержку, им придется решать внутренние экономические проблемы. Кроме того, ухудшатся погодные условия.
Авторы статьи уточнили, что экономическая ситуация в Евросоюзе постепенно ухудшается. Страны ЕС не смогут осенью помогать Украине на прежнем уровне. Кроме того, проливные дожди превратят сельскую местность в труднопроходимые болота.
Украинская экономика также серьезно ослаблена. Положение дел ухудшится еще сильнее, если Россия сохранит контроль над территориями, на которых в настоящее время находятся ее войска, предупреждают аналитики.
Они уточнили также, что на Украине существуют критические разногласия между политиками и военными. Банковая полагает, что наступать следует немедленно. В ВСУ сомневаются, что группировка войск в достаточной мере оснащена и подготовлена для масштабной операции.
Кроме того, усиливается опасность перерастания конфликта в затяжное противостояние, которое невыгодно Украине. Вместе с тем, провал контрнаступления ухудшит отношение к Киеву со стороны западных стран, пояснили авторы статьи.
Военный эксперт Дэниел Дэвис сообщил ранее о возможных сценариях развития конфликта.