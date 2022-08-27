В США дали ВСУ совет по контрнаступлению

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25 минут назад

Эксперты NYT предупредили ВСУ о рисках контрнаступления

Илья Родин

Эксперты газеты The New York Times рекомендовали Киеву начать контрнаступление в ближайшее время. Они обосновали это тем, что осенью западные страны не смогут оказывать Украине всестороннюю поддержку, им придется решать внутренние экономические проблемы. Кроме того, ухудшатся погодные условия.

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Фото: ReutersReuters

Авторы статьи уточнили, что экономическая ситуация в Евросоюзе постепенно ухудшается. Страны ЕС не смогут осенью помогать Украине на прежнем уровне. Кроме того, проливные дожди превратят сельскую местность в труднопроходимые болота.

Украинская экономика также серьезно ослаблена. Положение дел ухудшится еще сильнее, если Россия сохранит контроль над территориями, на которых в настоящее время находятся ее войска, предупреждают аналитики.

Они уточнили также, что на Украине существуют критические разногласия между политиками и военными. Банковая полагает, что наступать следует немедленно. В ВСУ сомневаются, что группировка войск в достаточной мере оснащена и подготовлена для масштабной операции.

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Кроме того, усиливается опасность перерастания конфликта в затяжное противостояние, которое невыгодно Украине. Вместе с тем, провал контрнаступления ухудшит отношение к Киеву со стороны западных стран, пояснили авторы статьи.

Военный эксперт Дэниел Дэвис сообщил ранее о возможных сценариях развития конфликта.

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