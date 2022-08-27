Китай отреагировал на визит американского сенатора на Тайвань

В МИД КНР прокомментировали приезд очередного американского сенатора на Тайвань. Об этом сообщает «Синьхуа».

Член республиканской партии США и сенатор от штата Теннеси Марша Блэкберн прибыла на Тайвань с визитом 25 августа . Она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь

В соцсетях сенатор написала, что для нее «честь быть в Тайбее, показывая, что Коммунистическая партия Китая не может диктовать США, как вести внешнюю политику». По мнению Блэкберн, Тайвань «независим от Китая» и является партнером США в регионе.

Официальный представитель МИД КНР заявил, что визит американского депутата на китайский Тайвань серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Кроме того, визит противоречит обязательству США не поддерживать официальные отношения с Тайванем.

По словам китайского дипломата, в мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью его территории.

«Мы обладаем непоколебимой решимостью противостоять сепаратистским действиям, нацеленным на "независимость Тайваня", и внешнему вмешательству», - отметил он.