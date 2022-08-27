Сербия сделала первый шаг к признанию Косово

«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее договор не был достигнут. Ждем гарантии Евросоюза », — передает РИА «Новости» слова Вучича.

В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны строили на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы, которые Сербия не признает.