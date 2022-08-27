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10 минут назад

Глава МИД ФРГ выступила против принципа зиппенхафта в отношении россиян

Майк Габриелян

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее датский коллега Йеппе Кофод заявили, что ЕС должен найти компромисс при выдаче виз россиянам. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Глава МИД ФРГ выступила против зиппенхафта в отношении россиян
Фото: ReutersReuters

В дебатах об ограничении въезда российских туристов в ЕС федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о готовности к компромиссу.

«Мы в Европе можем вместе найти решение, которое развеет все опасения и озабоченности», — заявила Бербок на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Копенгагене.

Он отметила, что «важно, чтобы в этой конфликтной ситуации мы не отказались навсегда от 140 миллионов человек в России». При этом глава МИД упомянула, что нельзя вводить в действие принцип зиппенхафта.

(Немецкий термин зиппенхафт, Sippenhaft – клановая ответственность. В частности, в нацистской Германии он означал ответственность всех членов семьи за криминальные деяния, совершённые одним из её членов – прим. редакции).

В свою очередь Кофод высказался за введение визовых ограничений для РФ. При этом он отметил, что Дания выступает за принятие совместного общеевропейского решения.

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Несколько стран ЕС ранее объявили, что ограничат или даже полностью прекратят выдачу виз гражданам России, в том числе Финляндия, Эстония, Латвия и Чехия.

Немецкий депутат Европарламента Деннис Радтке заявил, что было бы «недопустимо, чтобы русские ездили в отпуск в Европу и тратили свои деньги, как ни в чем не бывало».

Заместитель лидера фракции ХДС/ХСС Андреа Линдхольц также отметила, что речь идет о «посылке четких сигналов и российскому населению».

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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