Глава МИД ФРГ выступила против зиппенхафта в отношении россиян

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее датский коллега Йеппе Кофод заявили, что ЕС должен найти компромисс при выдаче виз россиянам. Об этом пишет Berliner Zeitung.

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В дебатах об ограничении въезда российских туристов в ЕС федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок заявила о готовности к компромиссу.

«Мы в Европе можем вместе найти решение, которое развеет все опасения и озабоченности», — заявила Бербок на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Копенгагене.

Он отметила, что «важно, чтобы в этой конфликтной ситуации мы не отказались навсегда от 140 миллионов человек в России». При этом глава МИД упомянула, что нельзя вводить в действие принцип зиппенхафта.

(Немецкий термин зиппенхафт, Sippenhaft – клановая ответственность. В частности, в нацистской Германии он означал ответственность всех членов семьи за криминальные деяния, совершённые одним из её членов – прим. редакции).

В свою очередь Кофод высказался за введение визовых ограничений для РФ. При этом он отметил, что Дания выступает за принятие совместного общеевропейского решения.

Несколько стран ЕС ранее объявили, что ограничат или даже полностью прекратят выдачу виз гражданам России, в том числе Финляндия, Эстония, Латвия и Чехия.

Немецкий депутат Европарламента Деннис Радтке заявил, что было бы «недопустимо, чтобы русские ездили в отпуск в Европу и тратили свои деньги, как ни в чем не бывало».