"Исчезнет все": Вучич высказался о конфликте на Украине

"Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму - пиши пропало! Извините, что говорю вам правду, которую не скажут другие, но, господи помилуй, цена за газ в августе - $4 тыс.!" - сказал Вучич.