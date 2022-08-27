"Исчезнет все": Вучич высказался о конфликте на Украине

Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России в этой стране продлится еще год. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в телеобращении к нации.
"Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму - пиши пропало! Извините, что говорю вам правду, которую не скажут другие, но, господи помилуй, цена за газ в августе - $4 тыс.!" - сказал Вучич.
Ранее он заявил, что Европа столкнется с катаклизмом и отключениями электроэнергии в связи с мировым энергетическим кризисом. Он также сообщил, что в предстоящие восемь месяцев Сербия будет находиться в режиме необъявленного чрезвычайного положения, ситуация в стране самая тяжелая за 10 лет. Президент отметил, что из-за жары прекратилась выработка электроэнергии на ГЭС, а цена на энергоносители растет. По его словам, Белграду все труднее справляться с такой ситуацией, учитывая, что дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей страны.
Вучич прогнозировал, что биржевая цена на газ предстоящей зимой может достичь $6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Ранее он проинформировал, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным договорился по основным вопросам газового контракта. Договор будет подписан на три года, цена будет рассчитана по нефтяной формуле, стоимость 1 тыс. куб. м газа составит от $360 до $410. По словам Вучича, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе, остается вопрос цены за дополнительные объемы - 800 млн куб. м.