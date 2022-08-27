Bild назвал преемника Зеленского на посту президента

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с высокой долей вероятности станет новым президентом Украины вместо Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Отмечается, что Зеленский предполагает, что его могут заменить на главкома. Его очень тревожат слухи о президентских амбициях Залужного.
Его тревога, подчеркивает автор статьи, усиливается за счет публикаций в западной прессе. Генералу прочат президентское кресло, хвалят его за проявленные во время боевых действий «лидерские качества и военную смекалку». Журналисты полагают, что в нем причудливо смешались черты библейских персонажей Давида и Моисея.
По данным издания, Зеленский пользовался популярностью украинцев в феврале и марте 2022 года, в первые два месяца после начала спецоперации.
После этого люди стали задаваться вопросом о причинах произошедшего. Президента обвинили в том, что он якобы знал о планах России, но не предпринял никаких мер для подготовки к наступлению ВС РФ.
Залужный, в свою очередь, сделал ряд громких заявлений, которые резко повысили его рейтинг. В частности, он рассказал, что за шесть месяцев конфликта ВСУ нанесли серьезный ущерб российской армии.