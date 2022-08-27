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57 минут назад

Западные СМИ назвали имя возможного преемника Зеленского

Илья Родин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с высокой долей вероятности станет новым президентом Украины вместо Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Bild назвал преемника Зеленского на посту президента
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Зеленский предполагает, что его могут заменить на главкома. Его очень тревожат слухи о президентских амбициях Залужного.

Его тревога, подчеркивает автор статьи, усиливается за счет публикаций в западной прессе. Генералу прочат президентское кресло, хвалят его за проявленные во время боевых действий «лидерские качества и военную смекалку». Журналисты полагают, что в нем причудливо смешались черты библейских персонажей Давида и Моисея.

По данным издания, Зеленский пользовался популярностью украинцев в феврале и марте 2022 года, в первые два месяца после начала спецоперации.

Десантники РФ остановили попытку прорыва ВСУ

После этого люди стали задаваться вопросом о причинах произошедшего. Президента обвинили в том, что он якобы знал о планах России, но не предпринял никаких мер для подготовки к наступлению ВС РФ.

Залужный, в свою очередь, сделал ряд громких заявлений, которые резко повысили его рейтинг. В частности, он рассказал, что за шесть месяцев конфликта ВСУ нанесли серьезный ущерб российской армии.

В мире,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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