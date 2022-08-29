Украинский президент Владимир Зеленский провел секретное совещание, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на сайт главы государства. В нем приняли участие главы Минобороны, МВД и СБУ.

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Речь шла о ситуации на фронте. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, следует из сообщения. Министры и украинский лидер обсудили потребности войск, координацию с партнерами Киева, исполнение предварительных приказов Зеленского.

Напомним, на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный.