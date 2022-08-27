Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции

Один миллион тонн сельхозпродукции вывезено из трех украинских портов по зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что экспорт дает сотни тысяч рабочих мест для граждан Украины.

Как сообщил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала Ahaber, из украинских портов вышли 36 судов с грузом, 39 направились за загрузкой. Он также сообщил, что в настоящее время представители РФ обсуждают с ООН возможность вывоза по морю российской сельхозпродукции и удобрений.