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2 часа назад

Зеленский заявил, что Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции

ТАССиещё 2

Один миллион тонн сельхозпродукции вывезено из трех украинских портов по зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
Фото: ReutersReuters

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что экспорт дает сотни тысяч рабочих мест для граждан Украины.

Как сообщил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала Ahaber, из украинских портов вышли 36 судов с грузом, 39 направились за загрузкой. Он также сообщил, что в настоящее время представители РФ обсуждают с ООН возможность вывоза по морю российской сельхозпродукции и удобрений.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов - Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

В мире,Владимир Зеленский,Хулуси Акар,ООН,
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