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1 час назад

Чешский парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ТАССиещё 1

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии высказалась в субботу за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Чешский парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: ReutersReuters

"Палата депутатов проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - отметила пресс-служба. - За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против". Сенат (верхняя палата) высшего законодательного органа ранее поддержал присоединение этих двух северных стран к блоку.

Президент Чехии Милош Земан, которому предстоит подписать утвержденные парламентом документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, неоднократно высказывался ранее за вступление этих стран в Североатлантический альянс. Ожидается, что в Чехии процесс ратификации их принятия в блок в ближайшее время завершится.

Палата депутатов, состоящая из 200 парламентариев, в связи со сложностью рассматриваемой повестки, в которую включены, в частности, вопросы социально-экономического характера, продлила время своей работы. Заседание, начавшееся в пятницу, продолжалось в субботу.

В мире,Милош Земан,НАТО,
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