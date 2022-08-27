Чешский парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии высказалась в субботу за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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"Палата депутатов проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - отметила пресс-служба. - За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против". Сенат (верхняя палата) высшего законодательного органа ранее поддержал присоединение этих двух северных стран к блоку.

Президент Чехии Милош Земан, которому предстоит подписать утвержденные парламентом документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, неоднократно высказывался ранее за вступление этих стран в Североатлантический альянс. Ожидается, что в Чехии процесс ратификации их принятия в блок в ближайшее время завершится.