В США назвали Турцию угрозой "наравне с Россией"

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38 минут назад

Американский сенатор причислил Турцию к главным мировым угрозам

ТАССиещё 5

Турция наравне с Россией, Китаем и климатическими изменениями является одной из самых серьезных угроз современному миропорядку, считает председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Мнение сенатора привел в пятницу греческий портал Greek City Times.

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Фото: ReutersReuters

По его информации, выступая на церемонии по случаю присуждения ему почетной степени доктора наук в Афинском национальном университете имени Каподистрии, Менендес заявил, что Турция представляет "постоянную угрозу в Восточно-Средиземноморском регионе" и, несмотря на членство в НАТО, бросает вызов греческому суверенитету провокационными пролетами над Эгейским морем. Кроме того, Менендес обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении "раскольнической политики" в Восточной Европе и на юге Кавказа, отмечает портал.

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В пятницу Менендес также встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Согласно информации пресс-службы, в ходе беседы греческий премьер сделал особый акцент на экономическом и энергетическом сотрудничестве двух стран, а также на перспективах более тесного сотрудничества в связи с четвертым раундом стратегического диалога между Грецией и США, который состоится в октябре в Афинах.

В мире,Роберт Менендес,Реджеп Эрдоган,НАТО,Конгресс США,
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