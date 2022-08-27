ООН: РФ и США должны как можно скорее начать переговоры о ДСНВ

Россия и США должны как можно скорее начать переговоры о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу по итогам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

"Думаю, как можно скорее", - ответила она на вопрос, когда, по ее мнению, РФ и США следует начать переговоры о соглашении, которое пришло бы на замену ДСНВ. "Мы знаем, что он действителен до 2026 года. Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока его действия", - продолжила Накамицу, отметив, что "иначе в мире не останется никаких ограничений".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Известия" заявил, что возможность продолжения прерванного американцами стратегического диалога США и РФ далеко не очевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва неоднократно подтверждала свою открытость для прагматичного взаимодействия с Вашингтоном, направленного на снижение напряженности и рисков, предотвращение опасной эскалации и гонки вооружений, а также укрепление стратегической стабильности, в том числе посредством контроля над вооружениями.