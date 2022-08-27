Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн

Тайвань и США подписали шестилетний контракт на сумму $45,01 млн. В договоре предусмотрена поставка запчастей и боеприпасов для ударных вертолетов. Об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на Министерство обороны Тайваня, передает портал «Известия».

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Как говорится в сообщении, США обязались обслуживать и снабжать вертолеты Apache и Black Hawk. Они входят в число вооружений армии Тайваня. Контракт вступил в силу в конце июля 2022 года и будет действовать до декабря 2028 года.

Новое соглашение между США и Тайванем подразумевает поставку деталей и боеприпасов для артиллерийских, бронетанковых и ракетных сил армии, а также оружия для военных самолетов и военно-морского флота, пишет Taipei Times.

В публикации уточняется, что власти США и Тайваня приняли решение о заключении этого контракта на фоне участившихся сообщений СМИ об учениях Китая в Тайваньском проливе. Президент США Джо Байден из опасений за территориальную целостность и суверенитет Тайваня увеличил военную помощь стране.