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1 час назад

Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн

Елена Прошина

Тайвань и США подписали шестилетний контракт на сумму $45,01 млн. В договоре предусмотрена поставка запчастей и боеприпасов для ударных вертолетов. Об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на Министерство обороны Тайваня, передает портал «Известия».

Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, США обязались обслуживать и снабжать вертолеты Apache и Black Hawk. Они входят в число вооружений армии Тайваня. Контракт вступил в силу в конце июля 2022 года и будет действовать до декабря 2028 года.

Новое соглашение между США и Тайванем подразумевает поставку деталей и боеприпасов для артиллерийских, бронетанковых и ракетных сил армии, а также оружия для военных самолетов и военно-морского флота, пишет Taipei Times.

В публикации уточняется, что власти США и Тайваня приняли решение о заключении этого контракта на фоне участившихся сообщений СМИ об учениях Китая в Тайваньском проливе. Президент США Джо Байден из опасений за территориальную целостность и суверенитет Тайваня увеличил военную помощь стране.

Ранее руководство Китая выразило решительный протест в связи с визитом американского сенатора конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань. В министерстве иностранных дел КНР заявили, что Пекин примет серьезные меры в ответ на подобные действия и призвали Вашингтон прекратить все контакты с Тайбэем.

В мире,Марша Блэкберн,Джозеф Байден,
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