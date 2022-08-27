Merkur: зависимость от Путина привела к расколу среди элит Италии

«Один месяц до выборов в Италии. В опросах лидируют правоэкстремистские „Братья Италии“, однако сейчас они спорят в своих рядах. Город Пьомбино до сих пор не имел никакого значения, но теперь город неожиданно становится темой предвыборной кампании на предстоящих в конце сентября парламентских выборах. Спорным моментом является терминал сжиженного газа. Он должен помочь найти альтернативу российского газу, но согласны далеко не все. Зависимость Италии от Путина становится предвыборным спором. Италия ищет новых поставщиков за пределами Путина — в Африке и на Аравийском полуострове, но не все политики это поддерживают», — пишет Merkur.