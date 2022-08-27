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1 час назад

Merkur: зависимость от Путина привела к расколу среди элит Италии

Ura.Ru

Зависимость Италии от поставок российского газа и решений президента России Владимира Путина привела к спорам среди политических элит страны. Как пишет газета Merkur, в преддверии выборов лидирующая партия «Братья Италии» не может принять решения о сокращении зависимости от российского газа.

Merkur: зависимость от Путина привела к расколу среди элит Италии
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Один месяц до выборов в Италии. В опросах лидируют правоэкстремистские „Братья Италии“, однако сейчас они спорят в своих рядах. Город Пьомбино до сих пор не имел никакого значения, но теперь город неожиданно становится темой предвыборной кампании на предстоящих в конце сентября парламентских выборах. Спорным моментом является терминал сжиженного газа. Он должен помочь найти альтернативу российского газу, но согласны далеко не все. Зависимость Италии от Путина становится предвыборным спором. Италия ищет новых поставщиков за пределами Путина — в Африке и на Аравийском полуострове, но не все политики это поддерживают», — пишет Merkur.

Ранее итальянская компания Maire Tecnimont объявила, что будет производить газ из отходов, чтобы сократить зависимость от поставок из России. 27 июля «Газпром» уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа с 34 млн до 27 млн кубометров, пишет RT.

В мире,Владимир Путин,Газпром,
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