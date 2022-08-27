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2 часа назад

Штаты обвинили Россию в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО

Вечерняя Москваиещё 14

Соединенные Штаты заявили, что ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) несет РФ. Об этом сказал в пятницу, 26 августа, спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

США обвинили Россию в отсутствии итогового документа по ДНЯО
Фото:  Unsplash Unsplash

Он заявил, что «финальный вариант документа не был совершенен», но выразил сожаление в связи с тем, что принять его не получилось. При этом ответственность за отсутствие консенсуса он возложил на Россию.

— Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными, — подчеркнул он, отметив, что «действия РФ привели к нынешней ситуации».

По словам дипломата, другие делегации якобы даже пошли на встречу России, исключив ее упоминание и осуждение ее действий из пунктов, где говорилось о ситуации на Запорожской АЭС.

Шейнман сообщил, что Соединенные Штаты продолжат работу со всеми государствами-участниками договора на протяжении следующего обзорного цикла, также Вашингтон готов выполнять свои обязательства, касающиеся ядерного разоружения, передает ТАСС.

Ранее заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов сказал, что консенсуса по итоговому документу не удалось достичь из-за Украины и ее западных кураторов, которые настаивали на включении в текст политизированных положений.

Профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что некоторые страны имеют очень невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения. Меньше всего шансов, по словам специалиста, у США.

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