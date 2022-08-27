Раскрыта причина, из-за которой страны не договорились по ядерному оружию

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28 минут назад

Участники конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ

Елена Прошина

Участникам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось прийти к соглашению и принять итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, передает РИА Новости.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, участники конференции активно участвовали в обсуждениях и консультациях, но так и не достигли договоренности по субстантивной части проекта итогового документа.

Как заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, многие делегации не одобрили итоговую версию документа и имели возражения по целому ряду вопросов. По этой причине достичь консенсуса так и не удалось. Вишневецкий подчеркнул, что возражения российской делегации по ряду пунктов проекта итогового документа так и не были учтены.

Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов в свою очередь обвинил Украину и «кураторов киевского режима» в невозможности достичь соглашения между участниками конференции. По его мнению, без их вмешательства странам удалось бы прийти к позитивному результату по итогам обзора.

Издание напоминает, что обзорная конференция ДНЯО — главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, которое проходит раз в пять лет. Основная цель подобных конференций — оценить добросовестность исполнения договора, провести обзор и разработать сценарий действий на следующий отчетный период. Конференция считается успешной, если большинство стран одобрили итоговый вариант запланированных мероприятий.

В мире,Игорь Вишневецкий,Андрей Белоусов,МИД России,ООН,
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