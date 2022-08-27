Раскрыта причина, из-за которой страны не договорились по ядерному оружию

Участникам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось прийти к соглашению и принять итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, участники конференции активно участвовали в обсуждениях и консультациях, но так и не достигли договоренности по субстантивной части проекта итогового документа.

Как заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, многие делегации не одобрили итоговую версию документа и имели возражения по целому ряду вопросов. По этой причине достичь консенсуса так и не удалось. Вишневецкий подчеркнул, что возражения российской делегации по ряду пунктов проекта итогового документа так и не были учтены.

Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов в свою очередь обвинил Украину и «кураторов киевского режима» в невозможности достичь соглашения между участниками конференции. По его мнению, без их вмешательства странам удалось бы прийти к позитивному результату по итогам обзора.