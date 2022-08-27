В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
11 минут назад

СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа

Елена Прошина

В Европе на фоне участившихся призывов властей экономить на отоплении в зимний период выросли продажи переносных обогревателей и электроодеял. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, жители ФРГ за последние шесть месяцев приобрели на 35% больше обогревателей, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В Великобритании за полгода продали в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь прошлый год. В Швейцарии показатель продаж обогревателей и электроодеял также значительно увеличился.

Издание отмечает, что жители Европы ищут любые альтернативы стандартному отоплению в домах, чтобы в будущем была возможность сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Европейские власти до этого призывали граждан сократить потребление газа и «обогревать человека, а не дом», в том числе носить дома перчатки и куртки с подогревом.

После начала боевых действий на территории Украины Запад усилил санкционное давление на Россию и ввел новые ограничения. Многие российские активы за границей были заморожены. Власти рассматривают вариант полностью отказаться от энергоносителей из России. Подобные заявления спровоцировали рост цен на топливо и продукты питания.

В мире,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители