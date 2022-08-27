СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа

В Европе на фоне участившихся призывов властей экономить на отоплении в зимний период выросли продажи переносных обогревателей и электроодеял. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

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Как пишет издание, жители ФРГ за последние шесть месяцев приобрели на 35% больше обогревателей, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В Великобритании за полгода продали в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь прошлый год. В Швейцарии показатель продаж обогревателей и электроодеял также значительно увеличился.

Издание отмечает, что жители Европы ищут любые альтернативы стандартному отоплению в домах, чтобы в будущем была возможность сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Европейские власти до этого призывали граждан сократить потребление газа и «обогревать человека, а не дом», в том числе носить дома перчатки и куртки с подогревом.