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12 минут назад

Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля

Елена Прошина

Государственный департамент США обратился к правительству России с просьбой освободить бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который был осужден за попытку провезти через границу наркотические вещества, так как его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что Госдепартамент не раскрыл деталей на этот счет. Однако юристы Фогеля предполагают, что именно возраст заключенного и состояние его физического здоровья стали основанием для запроса.

Марка Фогеля, 61 гражданина США, вместе с женой задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка в августе 2021 года. Проверяющие нашли у него в багаже гашишное масло и марихуану. Следователи подозревают, что жена Фогеля, которую после обысков отпустили домой, до приезда правоохранительных органов избавилась от других наркотических веществ.

При этом родственники Фогеля рассказали, что он страдает от хронических болей в спине, поэтому найденные в его багаже наркотические вещества были необходимы мужчине по медицинским причинам.

Официальный представитель Госдепартамента обратился к властям России с требованием предоставить всем задержанным гражданам США надлежащий медицинский уход. Он подчеркнул, что Госдепартамент продолжает изучать дела осужденных в России граждан США, чтобы проверить, не являются ли эти задержания незаконными.

Марка Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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