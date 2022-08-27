Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля

Государственный департамент США обратился к правительству России с просьбой освободить бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который был осужден за попытку провезти через границу наркотические вещества, так как его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

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Уточняется, что Госдепартамент не раскрыл деталей на этот счет. Однако юристы Фогеля предполагают, что именно возраст заключенного и состояние его физического здоровья стали основанием для запроса.

Марка Фогеля, 61 гражданина США, вместе с женой задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка в августе 2021 года. Проверяющие нашли у него в багаже гашишное масло и марихуану. Следователи подозревают, что жена Фогеля, которую после обысков отпустили домой, до приезда правоохранительных органов избавилась от других наркотических веществ.

При этом родственники Фогеля рассказали, что он страдает от хронических болей в спине, поэтому найденные в его багаже наркотические вещества были необходимы мужчине по медицинским причинам.

Официальный представитель Госдепартамента обратился к властям России с требованием предоставить всем задержанным гражданам США надлежащий медицинский уход. Он подчеркнул, что Госдепартамент продолжает изучать дела осужденных в России граждан США, чтобы проверить, не являются ли эти задержания незаконными.