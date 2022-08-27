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31 минуту назад

В Эстонии начнут взимать плату за отправку посылок с гумпомощью на Украину

RT на русском

За отправку посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам начнут взимать плату с 1 сентября. Об этом сообщила государственная почтовая компания Omniva.

Отправка посылок с гумпомощью на Украину из ЕС станет платной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации компании, частные лица из Эстонии отправили через Omniva более 70 тыс. гумпомощи на Украину с начала марта текущего года.

«Учитывая рост объёмов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм», — заявила глава отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

По её словам, взимаемая плата прежде всего покроет все транспортные расходы.

В июле сообщалось, что российские военные доставили в Харьковскую область более 100 т гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны.

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