Немцы предрекли правительству Зеленского серьезный кризис

Команду президента Украины Владимира Зеленского ждет политический кризис уже грядущей зимой. Такое мнение высказали в Handelsblatt.

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Автор материала обратил внимание на то, что до начала конфликта Зеленский «постоянно занимался микроменеджментом и пытался лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов», а сейчас же наоборот «полностью сконцентрировался на военных и дипвопросах», передав экономические вопросы правительству.

В Handelsblatt уверены, что данные изменения свидетельствуют о грядущем кризисе последнего, ведь уже зимой Украину ждет тяжелый отопительный коллапс. И вся вина ляжет на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, а не Зеленского, отметили в издании.