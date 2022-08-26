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55 минут назад

Немцы предрекли правительству Зеленского серьезный кризис

Елена Прошина

Команду президента Украины Владимира Зеленского ждет политический кризис уже грядущей зимой. Такое мнение высказали в Handelsblatt.

Немцы предрекли правительству Зеленского серьезный кризис
Фото: РамблерРамблер

Автор материала обратил внимание на то, что до начала конфликта Зеленский «постоянно занимался микроменеджментом и пытался лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов», а сейчас же наоборот «полностью сконцентрировался на военных и дипвопросах», передав экономические вопросы правительству.

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В Handelsblatt уверены, что данные изменения свидетельствуют о грядущем кризисе последнего, ведь уже зимой Украину ждет тяжелый отопительный коллапс. И вся вина ляжет на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, а не Зеленского, отметили в издании.

Также автор статьи указал на стремительно падающую поддержку президента Украины среди населения. По его мнению, «время терпимого отношения» к Зеленскому в стране подошло к концу.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,
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