В Индии поддержали вступление Аргентины в БРИКС

"Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страной присоединения Аргентины к БРИКС для того, чтобы она могла усилить голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределенности и поляризации в мире, когда координация политики в области продовольственной и энергетической безопасности становится жизненно необходимой", - говорится в сообщении.

В июне Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, эти страны являются достойными кандидатами для вступления в БРИКС, подготовительный процесс для расширения объединения уже запущен. Позднее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют подачу заявок на членство в БРИКС. По ее словам, на следующем саммите может состояться обсуждение и быть принято решение о приеме некоторых из этих стран.