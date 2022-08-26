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59 минут назад

В Индии поддержали вступление Аргентины в БРИКС

ТАСС

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро выразил поддержку вступлению южноамериканской республики в состав БРИКС. Об этом сообщил в пятницу МИД Аргентины.

В Индии поддержали вступление Аргентины в БРИКС
Фото: ReutersReuters

"Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страной присоединения Аргентины к БРИКС для того, чтобы она могла усилить голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределенности и поляризации в мире, когда координация политики в области продовольственной и энергетической безопасности становится жизненно необходимой", - говорится в сообщении.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области освоения минеральных ресурсов. Министры договорились "продолжать укрепление двустороннего взаимодействия". Индия занимает четвертое место по объему двусторонней торговли с Аргентиной после Бразилии, Китая и США.

В июне Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, эти страны являются достойными кандидатами для вступления в БРИКС, подготовительный процесс для расширения объединения уже запущен. Позднее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют подачу заявок на членство в БРИКС. По ее словам, на следующем саммите может состояться обсуждение и быть принято решение о приеме некоторых из этих стран.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,
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