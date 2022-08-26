В США посоветовали забыть о том, что Косово является Сербией

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Белграду забыть, что Косово является Сербией.
Соответствующее заявление он сделал в интервью каналу N1.
По словам Эскобара, он присутствовал на переговорах по этому вопросу с целью «послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества». Он заявил, что после последней встречи у него «есть основание для оптимизма».
«Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — добавил Эскобар.
Он отметил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы», объединиться и строить светлое будущее. Эскобар выразил надежду, что «обострения в крае не случится».
Также дипломат напомнил о необходимости обсуждений по вопросам создания Сообщества сербских муниципалитетов и Брюссельских соглашений.