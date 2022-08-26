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31 минуту назад

В Госдепе посоветовали забыть, что Косово является Сербией

Елена Прошина

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Белграду забыть, что Косово является Сербией.

В США посоветовали забыть о том, что Косово является Сербией
Фото: ReutersReuters

Соответствующее заявление он сделал в интервью каналу N1.

По словам Эскобара, он присутствовал на переговорах по этому вопросу с целью «послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества». Он заявил, что после последней встречи у него «есть основание для оптимизма».

НАТО усилило патрулирование в Косово

«Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — добавил Эскобар.

Он отметил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы», объединиться и строить светлое будущее. Эскобар выразил надежду, что «обострения в крае не случится».

Также дипломат напомнил о необходимости обсуждений по вопросам создания Сообщества сербских муниципалитетов и Брюссельских соглашений.

В мире,НАТО,Госдеп США,
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