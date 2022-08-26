Экс-офицер ЦРУ прокомментировал слова Дуды про «освобождение Крыма»

Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди назвал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об «освобождении Крыма». Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Джиральди, существуют люди, которые делают что-то, но не имеют для этого необходимых навыков. Из-за этого их действия или решения не всегда имеют смысл.

Он добавил, что заявления Дуды нужно рассматривать в контексте «исторически сложившейся антипатии польского электората к России» и президент «пускает им пыль в глаза».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину страной огромных возможностей с большими перспективами и природными ресурсами.