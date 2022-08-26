В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Экс-офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про «освобождение Крыма»

Газета.Ru

Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди назвал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об «освобождении Крыма». Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-офицер ЦРУ прокомментировал слова Дуды про «освобождение Крыма»
Фото: ТАССТАСС

По словам Джиральди, существуют люди, которые делают что-то, но не имеют для этого необходимых навыков. Из-за этого их действия или решения не всегда имеют смысл.

«Имперские амбиции»: зачем Дуда отправился в Киев

Он добавил, что заявления Дуды нужно рассматривать в контексте «исторически сложившейся антипатии польского электората к России» и президент «пускает им пыль в глаза».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину страной огромных возможностей с большими перспективами и природными ресурсами.

Дуда 23 августа находится в Киеве, где принимает очное участие в форуме «Крымской платформы». Президент Польши активно поддерживает Украину на фоне продолжения российской военной спецоперации на территории страны, выступая за усиление военной помощи украинской стороне и введение новых санкций против РФ. При этом ряд СМИ указывали на особый интерес Варшавы в украинском кризисе, не исключая, что польские политики рассчитывают воспользоваться ситуацией для «возвращения» себе ряда территорий, в том числе Львовской области.

В мире,Мария Захарова,Анджей Дуда,МИД России,ЦРУ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители